Зенит купил форварда Барселоны за 40 млн долларов

Малком перешел в Зенит / ФК Зенит

Бразильский нападающий Малком перешел из испанской Барселоны в питерский Зенит.

Сумма трансфера составила 40 миллионов евро. Еще 5 миллионов евро могут быть выплачены в качестве бонусов за успешное выступление за клуб во всех турнирах.

Малком заключил с питерцами соглашение на 5 лет. 22-летний форвард будет зарабатывать 8 миллионов евро за сезон.

К слову, Малком стал игроком Барселоны только год назад, перейдя из Бордо за 41 миллион евро, но заиграть на Камп Ноу не сумел. В его активе 15 матчей в Примере, в которых он забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи.

Трансфер Малкома побил рекорд по стоимости в истории российского футбола. Его сумма превысила 40 миллионов евро, заплаченные Зенитом в 2012 году за переход форварда португальского Порту Халка.

Выдающиеся голы, надежда французской лиги и громкий переход в "Барселону" — рассказываем главные факты о Малкоме: https://t.co/oBygSd9tYT#ДавайМалком pic.twitter.com/UUkljyulFt — ФК "Зенит"? (@zenit_spb) 2 августа 2019 г.

Напомним, за Зенит выступает украинский защитник Ярослав Ракицкий. Недавно, в Москве на ВТБ Арене состоялся матч за Суперкубок России. Питерский Зенит встречался с московским Локомотивом и проиграл со счетом 2:3.