Ракицкий с Зенитом проиграл Суперкубок России

Локомотив выиграл Суперкубок России / МАТЧ ТВ

В Москве на ВТБ Арене состоялся матч за Суперкубок России. Питерский Зенит встречался с московским Локомотивом и проиграл со счетом 2:3.

Счет был открыт уже на 6-й минуте - автором гола стал нападающий московской команды Федор Смолов. Под занавес первого тайма, на второй добавленной минуте, форвард Зенита Сердар Азмун восстановил паритет.

В начале второй половины встречи - на 52-й минуте иранский футболист оформил дубль. На 78-й минуте счет вновь стал равным - отличился полузащитник Локомотива Алексей Миранчук. Уже спустя три минуты он стал автором дубля и установил окончательный счет в матче.

У питеррцев был шанс перевести игру в овертайм в компенсированное время, однако удар Смольникова парировал Гильерме. Последние минуты Зенит провел в меньшинстве после удаления Оздоева за вторую желтую карточку.

Отметим, что в составе питерского клуба весь матч провел украинский защитник Ярослав Ракицкий.

Напомним, "Зенит" стал чемпионом России по итогам сезона-2018/19. Локомотив занял второе место в турнирной таблице Премьер-лиги, а также завоевал Кубок страны, победив в финале Урал со счётом 1:0.

Суперкубок России

Зенит - Локомотив - 2:3 (1:1)

Зенит: Лунев; Смольников; Иванович; Ракицкий; Нобоа (Ерохин, 46); Ригони (Мак, 86); Жирков; Оздоев; Азмун (Джорджевич, 77); Дриусси; Дзюба

Локомотив: Гилерме; Рыбус; Живоглядов (Идову, 84); Крыховяк; Мурило; Чорлука; Миранчук Ан.; Миранчук Ал.; Жемалетдинов (Эдер, 67); Баринов; Смолов (Коломейцев, 95)

Голы: Азмун (45); Азмун (52) - Смолов (6); Миранчук Ал. (78); Миранчук Ал. (81)

Предупреждения: Смольников (52); Оздоев (70) - Живоглядов (19)

Удаления: Оздоев (92, второе предупреждение).