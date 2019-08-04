Скончался известный тренер, двукратный чемпион Украины по баскетболу

Под руководством Валентина Воронина молодежная сборная Беларуси выиграла чемпионат Европы.
На 73-м году жизни умер известный белорусский баскетбольный тренер Валентин Воронин.
Воронин продолжительное время работал в Украине, напоминает пресс-служба федерации баскетбола Украины.
Он трудился в качестве ассистента главного тренера в одесской БИПА-Моде, возглавлял МБК Одесса, Возко (Вознесенск), Львовскую Политехнику, Химик и Политехнику-Галичину.
При этом в 1999 и 2002 годах Воронин в качестве главного тренера становился чемпионом Украины с БИПА-Модой и МБК Одесса.
В 1994 году под руководством Воронина молодежная сборная Беларуси (U-22) выиграла чемпионат Европы в дивизионе А.
Напомним, 27 июля скончался известный украинский спортсмен Роман Вирастюк.