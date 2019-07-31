Скончался самый высокий бейсболист в мире

Умер самый высокий бейсболист Лоик ван Мил / Фото из открытых источников

Голландский бейсболист Лоик ван Мил, выступавший на позиции питчера, скончался в Австралии в возрасте 34 лет.

В декабре прошлого года во время туристического похода в Австралии ван Мил поскользнулся на камнях и упал. В результате падения он получил тяжелую травму черепа. Спортсмен сутки провел без сознания, пока его не нашел другой турист. Через три дня голландец был выписан из больницы и возобновил карьеру. Он помог Брисбен Бэндитс завоевать чемпионство, после чего объявил о завершении карьеры.

Лоик официально считался самым высоким профессиональным бейсболистом - его рост составлял 215 сантиметров.

Напомним, что недавно умер знаменитый украинский легкоатлет Роман Вирастюк. Отметим, что 11 июля Роман Вирастюк перенес сложную операцию на сердце.