Мариуполь - АЗ Алкмаар: где смотреть, кто судьи, прогнозы букмекеров

Мариуполь - АЗ Алкмаар / Террикон

Мариуполь начинает еврокубковую кампанию матчами с голландским АЗ Алкмаар.

Приазовцы перед стартом в Лиге Европы сыграли два матча в Премьер-лиге. И если в первом туре команда Александра Бабича уступила на выезде дебютанту УПЛ Колосу (1:2), то во втором уже на своем поле обыграли бронзового призера прошлого чемпионата Александрию (2:1).

А вот команда из Алкмаара успешно стартовала в чемпионате Голландии - в первом туре АЗ на своем поле разгромил Фортуну (4:0), причем все мячи забил после перерыва. Кроме того, голландцы во втором раунде квалификации Лиги Европы выбили шведский Хеккен, победив в гостях со счетом 3:0.

Матч Мариуполя с АЗ Алкмааром обещает быть интересным, и наверняка будет держать болельщиков в напряжении от первой и до последней минуты.

Мариуполь - АЗ Алкмаар: где смотреть

Матч Мариуполь - АЗ Алкмаар, который пройдет в Одессе на стадионе Черноморец, на территории Украины покажет телеканал Футбол 1 в 20:00.

За полчаса до начала поединка в эфир выйдет программа Студия LIVE, где эксперты оценят шансы команд, а после финального свистка обсудят перипетии прошедшего матча.

Также текстовую трансляцию и все подробности вокруг матча можно будет посмотреть на сайте Главред.

Комитет арбитров УЕФА назначил судейскую бригаду, которая будет судить матч между Мариуполем и АЗ Алкмааром.

Матч обслужит бригада арбитров из Дании. Возглавит судейскую бригаду Микаэль Тюкгаард. Его помощники - Кристиан Бриксен и Элвис Борич. Четвертый судья - Миккель Реддер.

Мариуполь - АЗ Алкмаар: прогнозы букмекеров

Букмекера считают, что у голландского клуба больше шансов на победу в выездном матче. Победу подопечных Александра Бабича оценили в 3.60, тогда как на АЗ можно поставить с коэффициентом 2.10.

На ничейный результат принимаются ставки с коэффициентом 3.30.