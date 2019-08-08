Мариуполь - АЗ Алкмаар - 0:0: онлайн-трансляция матча

Мариуполь - АЗ Алкмаар / Террикон

Сегодня в еврокубковую борьбу вступает еще один представитель Украины Мариуполь. Соперником азовской команды будет хорошо известный украинским болельщикам АЗ Алкмаар, который уже преодолел один раунд квалификации. В выездном матче против шведского Хеккена голландцы победили со счетом 3:0, и вышли в третий квалификационный раунд. В первом матче была зафиксирована сухая ничья - 0:0.

27 минута - В течении двух минут горчичники получили - Юнас Свенссон (АЗ) и Максим Чех (Мариуполь).

26 минута - В основном позиционная борьба, без острых моментов.

23 минута - Мариуполь ответил быстрой контратакой, которую завершал Сергей Горбунов. Но удар не получился.

19 минута - С линии штрафной сильно бил по центру ворот Келвин Стенгс. Рустам Худжамов сыграл блестяще и перевел мяч на угловой.

17 минута - Опасный дальний удар от Томаса Оуведжана, но мяч пролетает мимо ворот.

16 минута - У ворот Худжамова жарко. Голландцы прессингуют

11 минута - Первый опасный выпад гостей -защитники отбили мяч на угловой.

9 минута - Острый момент у хозяев, но Тищенко не успел на передачу Горбунова.

8 минута - Пока игра идет в центре поля. Острых моментов нет.

5 минута - Идет позиционная борьба в центре поля. Пока без моментов.

1 минута - Мариуполь опасно атаковал - безрезультатно.

20.00 - Рефери матча дает стартовый свисток. Матч начался.

19.55 - Футболисты вышли на поле. Судья готовится дать стартовый свисток.

19.40 - Стал известен состав хозяев поля.

Мариуполь: Худжамов, Полегенько, Быков, Чоботенко, Горбунов, Федорчук, Чех, Мишнев, Чурко, Вакула, Тищенко.

Запасные: Гальчук, Дава, Кирюханцев, Яворский, Топалов, Танковский, Кашук

19.20 - Футболисты ушли в раздевалку. Сейчас идут последние тренерские установки на матч

18.30 - Футболисты вышли на разминку. До матча полтора часа.

18.00 - Мариуполь выехал на стадион. По футболистам видно, что опаски грозных соперников у них нет. До игры ровно два часа.

17.25 - Накануне матча удалось пообщаться с болельщиками АЗ. Они уверены, их клуб не испытает проблем в матчах с Мариуполем. АЗ Алкмаар по их мнению победит в двух матчах.

17.00 - Накануне матча букмекера отдают предпочтение гостям. На победу АЗ дают коэффициент 1.60. Победа Мариуполя котируется в 6.00.

16.30 - В стане Мариуполя царит здоровая рабочая атмосфера. Все здоровы и подходят к решающему матчу в боевом настроении.

Стадион Черноморец в ожидании праздника

15.00 - Делегация УЕФА вместе с судьями отправились на стадион Черноморец. Сейчас будет проверяться готовность арены к матчу.

14.05 - Особого ажиотажа вокруг матча нет. На игру продано только 5000 билетов. Скорее всего матч состоится при пустых трибунах стадиона Черноморец.

13.00 - Гости совершили прогулку по Одессе. Много фанатов фотографировались с футболистами АЗ Алкмаара.

Мариуполь - АЗ Алкмаар: где смотреть матч

Матч Мариуполь - АЗ Алкмаар, который пройдет в Одессе на стадионе Черноморец, покажет телеканал Футбол 1 в 20:00.

За полчаса до начала поединка в эфир выйдет программа Студия LIVE, где эксперты оценят шансы команд, а после финального свистка обсудят перипетии прошедшего матча.

Также текстовую трансляцию и все подробности вокруг матча можно будет посмотреть на сайте Главред.

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Наставник АЗ Арне Слот ждет тяжелого противостояния с Мариуполем.

"Мариуполь - очень крепкая команда. Мы ожидаем сложный матч, потому что против этой команды будет тяжело играть. Они активно идут в единоборства и жестко играют в обороне. Мы хорошо изучили соперника, знаем как эта команда играет в обороне, как в атаке. Мы в минувший уик-энд провели первый матч в чемпионате Голландии. Эта игра показала, что мы находимся в хорошем тонусе. Сегодня я ожидаю увидеть противостояние двух разных игровых стилей, футбольных школ", - сказал журналистам Арне Слот.

Наставник азовцев Александр Бабич хорошо изучил соперника и готовится дать бой грозному оппоненту.

"АЗ Алкмаар - это представитель голландского футбола. Команда, которая играет в хороший скоростной футбол. Мы ожидаем, что будет интересный футбол. Это будет игра тактик. Думаю, будут и моменты, и хорошие эмоции, которые порадуют зрителей. Легко не будет ни нам, ни сопернику. АЗ не любят работать без мяча. Поэтому мы постараемся как можно меньше давать сопернику спокойно играть с мячом. Учитывая стратегию двух матчей, сегодня мы должны сыграть надежно в обороне. АЗ очень опасна при переходе из обороны в атаку. Но при правильных перестроениях мы можем их поймать", - сказал журналистам Александр Бабич.