Динамо - Шахтер: где смотреть, кто судит, прогнозы букмекеров, мнения экспертов

9 августа 2019, 08:48

Центральный матч чемпионата Украины начнется 10 августа в 17.00.

Динамо - Шахтер
Динамо - Шахтер / ЛигаБизнесИнформ

В субботу, 10 августа, киевское Динамо и донецкий Шахтер встретятся в центральном матче 3-го тура. Начало игры на столичном НСК Олимпийский - в 17:00.

Две недели назад, 28 июля, соперники разыграли первый трофей в сезоне - Суперкубок Украины. Горняки открыли счет первыми, но после перерыва динамовцы забили дважды и второй раз подряд стали обладателями почетного трофея.

Накануне встречи у обеих команд по шесть пунктов в турнирной таблице. Киевляне поочередно обыграли Карпаты (2:0) и Львов (3:0). Горняки, же в свою очередь, были сильнее Александрии (3:1) и Карпат (3:0).

Посмотрим чем закончится очередное классико украинского футбола.

Динамо Шахтер: где смотреть

Увидеть очередную классическую битву украинского футбола можно будет благодаря прямой трансляции 10 августа на канале 2+2 в 17.00.

Также трансляцию матча можно будет увидеть на сайте Главред.

Кто судит

Центральный матч тура между Динамо и Шахтером доверили обслуживать 38-летнему арбитру Ярославу Козику из Мукачево. Ассистентами будут Игорь Алехин (Хмельницкий) и Семен Шлончак (Черкассы), четвертый арбитр - Анатолий Абдула (Харьков). 

В прошлом сезоне Козик работал на 13 матчах чемпионата, в которых показал 60 предупреждений и три красных карточки. Также четыре раза Козик ставил пенальти. 

Работал арбитр и на матче Динамо - Шахтер в 30-м туре прошлого сезона, когда была зафиксирована ничья - 1:1. 

В матчах Динамо - Шахтер всегда борьба на поле
В матчах Динамо - Шахтер всегда борьба на поле / ФК Динамо

Прогнозы букмекеров

Согласно котировкам букмекеров, горняки являются фаворитами предстоящего матча. Несмотря на то, что в предыдущей дуэли победа досталась Динамо, в предстоящем поединке букмекеры отдают преимущество подопечным Луиша Каштру.

На победу горняков предлагают коэффициент 2.30. На то, что выиграют киевляне можно поставить с коэффициентом в 2.90. В то, что в матче будет ничья дают коэффициент - 3.30.

Динамо - Шахтер: мнения экспертов

Многие специалисты склоняются к тому, что горняки победят Динамо в этом матче.

"Уверен, что после фиаско в Суперкубке горняки сделали надлежащие выводы, и матч чемпионата пройдет совсем по другому сценарию. Думаю, что игра будет результативной - обе команды забьют и создадут много голевых моментов. Поражение Динамо в матче Лиги чемпионов на руку Шахтеру. Соперник немного деморализованный, чем горняки и воспользуются. Думаю, что Шахтер победит со счетом 3:1", - сказал Главреду экс-динамовец Олег Саленко.

"Матчи Динамо и Шахтера - это настоящий праздник для болельщиков. Это своеобразная битва тактик и стратегий. В каждом таком матче идет настоящая футбольная борьба от первой и до последней минуты. Касательно прогнозов, кто выиграет завтра, то уверен, что победит Шахтер. Матч с Брюгге забрал у киевлян много сил, что напрямую отразится на результате противостояния с Шахтером", - сказал Главреду экс-футболист Шахтера Виктор Грачев.

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