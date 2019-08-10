Двоюродный брат Нурмагомедова дебютировал в PFL

Умар Нурмагомедов / fightnews.info

Российский боец ММА Умар Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, одержал победу в дебютном поединке в PFL.

Умар единогласным решением судей победил бразильца Сайдемара Онорио. Бой продлился все три раунда. Российский боец доминировал в каждом из них. Онорио так и не удалось навязать борьбу сопернику в этом поединке.

Умар Нурмагомедов одержал уже 11 победу в 11 поединках в ММА. Для Онорио поражение стало седьмым при 13 победах.

Напомним, что в своем последнем бою Умар Нурмагомедов победил удушающим приемом украинца Тараса Грицкива.