Шахтер избавился от Кайоде

Оларенважу Кайоде / ФК Газиантеп

26-летний нападающий горняков Оларенважу Кайоде будет выступать в турецком Газиантепе. Клуб с берегов Босфора арендовал нигерийца до конца сезона.

В минувшем сезоне нигерийский напдающий провел 16 матчей, в которых забил 1 гол, и сделал одну результативную передачу.

К слову, летом прошлого года Шахтер заплатил Манчестер Сити за Кайоде 3 миллиона евро.

Следует отметить, что в распоряжении Луиша Каштру осталось четыре форварда: Жуниор Мораес, Густаво Бланко-Лещук, Даниил Сикан и Андрей Борячук.

Напомним, сегодня в 17.00 в Киеве на НСК Олимпийский состоится центральный матч чемпионата Украины между киевским Динамо и донецким Шахтером.