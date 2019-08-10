Шахтер избавился от Кайоде

Нигерийский нападающий горняков перешел в турецкий Газиантеп.
26-летний нападающий горняков Оларенважу Кайоде будет выступать в турецком Газиантепе. Клуб с берегов Босфора арендовал нигерийца до конца сезона.
В минувшем сезоне нигерийский напдающий провел 16 матчей, в которых забил 1 гол, и сделал одну результативную передачу.
К слову, летом прошлого года Шахтер заплатил Манчестер Сити за Кайоде 3 миллиона евро.
Следует отметить, что в распоряжении Луиша Каштру осталось четыре форварда: Жуниор Мораес, Густаво Бланко-Лещук, Даниил Сикан и Андрей Борячук.
Напомним, сегодня в 17.00 в Киеве на НСК Олимпийский состоится центральный матч чемпионата Украины между киевским Динамо и донецким Шахтером.