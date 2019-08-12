Руис за реванш с Джошуа заработает 9 миллионов долларов

Энтони Дшошуа - Энди Руис / mmaboxing.ru

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энди Руис (33-1, 22 КО) заработает за реванш против британца Энтони Джошуа 9 миллионов долларов, сообщает TalkSport.

Примечательно, что эту сумму он получит в независимости от результата боя.

Поединок состоится 7 декабря, но стороны еще не определились где его проведут. По информации источника, ответный поединок состоится там же, где прошла первая встреча - в Нью-Йорке на арене Мэдисон-Сквер-Гарден.

Напомним, в начале июня Руис сенсационно победил Джошуа нокаутом в седьмом раунде, вследствие чего мексиканец стал новым чемпионом мира в супертяжелом весе. Для британца это поражение стало первым в профессиональной карьере.

К слову, недавно Энтони Джошуа решил сменить наставника и прекратил сотрудничество с Робертом Маккракеном.