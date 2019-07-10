Энтони Джошуа и Энди Руис подерутся в Нью-Йорке

Энтони Дшошуа - Энди Руис / mmaboxing.ru

Реванш между британским супертяжем Энтони Джошуа и мексиканцем Энди Руисом пройдет в Нью-Йорке, сообщает World Boxing News. Ответный поединок состоится там же, где прошла первая встреча - на арене Мэдисон-Сквер-Гарден.

Изначально промоутер британского супертяжа Эдди Хирн заявил, что рассматриваются две даты - 29 ноября и 14 декабря. Сейчас сообщается, что промоутеры не захотели проводить бой в декабре.

Предварительной датой поединка назначена пятница 29 ноября, однако бой могут перенести на 30 ноября, поскольку суббота является выходным днем.

В первом поединке, в начале июня Руис нокаутировал Джошуа и стал чемпионом мира в четырех весовых категориях. После поединка Руис посвятил победу всем людям с лишним весом.

Напомним, что недавно Энтони Джошуа решил сменить наставника и прекратил сотрудничество с Робертом Маккракеном.