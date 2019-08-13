Чемпионка мира по фитнес-бикини раскрыла рецепт спортивной вкусняшки

Кристина Короткая готовит спортивную вкусняшку - овсяноблин с зеленым яблоком / instagram.com/kris84tinka

Глава комитета спортсменов Национальной федерации бодибилдинга Украины, Elite Pro спортсменка, чемпионка Украины, Европы и мира в категории фитнес-бикини, мастер спорта Украины международного класса Кристина Короткая сообщила, что готовит спортивный десерт, который не бьет по фигуре - овсяноблин с зеленым яблоком.

Овсяноблин с яблоком напоминает шарлотку, рассказала эксперт в интервью Главреду.

Собеседница добавила, что такая "вкусняшка" готовится без сахара, однако в нее добавляется подсластитель - стевия, а сверху укладываются ягоды или те же яблоки и ореховая паста.

"Я для себя вывела такую вкусняшку, которую я ем даже на сушке,… до определенного момента. Я готовлю себе овсяноблин… - это овсянка, это стевия - подсластитель, корица, зеленое яблоко. Потом, когда я это все готовлю, то оно по типу шарлотки у меня что-то напоминает…", - отметила чемпионка.

Ранее Кристина Короткая говорила, что быстрые методы похудения неэффективны и не дают долговечного эффекта. Чемпионка мира по фитнес-бикини подчеркивала, что нет экстренных методов похудения без ущерба для здоровья и потери мышечной массы.