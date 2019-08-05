Чемпионка мира по фитнес-бикини "разгромила" быстрые методы похудения

Быстрые методы похудения - неэффективны, утверждает Кристина Короткая / instagram.com/kris84tinka

Глава комитета спортсменов Национальной федерации бодибилдинга Украины, Elite Pro спортсменка, чемпионка Украины, Европы и мира в категории фитнес-бикини, мастер спорта Украины международного класса Кристина Короткая сообщила, что быстрые методы похудения неэффективны и не дают долговечного эффекта.

Нет никаких секретов похудения и не существуют экстренные методы похудения без потери мышечной массы и ущерба для здоровья, рассказала эксперт в интервью Главреду.

Собеседница подчеркнула, что главное правило похудения - нужно тратить больше калорий, чем организм получил.

"…Нет экстренных методов похудения без потери мышечной массы и ущерба для здоровья. Все, что быстро - это недолговечно… Мы не приемлем диет, это должно стать образом жизни", - отметила эксперт.

Чемпионка добавила, что все краткосрочные диеты имеют временный эффект. "…в большинстве своем (после диет - Ред.), наступает гиперкомпенсация, когда человек сбросил, грубо говоря, пять килограмм, а потом вернулся к привычному режиму питания и набрал семь…", - предупредила Короткая.

Читайте такжеСпортивный диетолог назвала главное условие быстрого результата при похуденииПо словам мастера спорта, "все, что быстро - это неэффективно". "…Человек не должен изнурять себя диетами, вы просто должны… все время стараться питаться относительно чисто и безвредно для организма", - посоветовала она.

Спортсменка добавила, что иногда можно позволить себе что-то вкусненькое, что-то, грубо говоря, вредное - тогда это не будет таким ударом по организму. "Но на постоянной основе все-таки должно присутствовать правильное питание", - сказала Короткая.

Elite Pro спортсменка подчеркнула, что нет никакой волшебной таблетки для похудения. "...секретов никаких тоже нет, все элементарно и просто - …фигура либо есть, либо не надо есть. Все, ну вот честно… Главное правило - ты должен тратить больше, чем ты потребляешь (калорий - Ред.). Только тогда ты будешь худеть. Все", - поделилась собеседница.

Ранее абсолютный чемпион Украины по бодибилдингу, мастер спорта по пауэрлифтингу, тренер тренажерного зала Слава Галицкий говорил Главреду, что есть несколько правил эффективного сбрасывания веса. Эксперт поделился, что золотое правило похудения – не потреблять пищу после 18:00.