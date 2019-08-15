Ливерпуль вырвал в серии пенальти Суперкубок УЕФА: видео голов и голевых моментов

Ливерпуль выиграл Суперкубок / УЕФА

В среду, 14 августа, в Стамбуле на красивейшем стадионе Водафон Арена состоялась игра за Суперкубок УЕФА. В первом в истории английским финале Ливерпуль Юргена Клоппа победил Челси Фрэнка Лампарда по пенальти. Основное время игры завершилось со счетом 2:2.

Матч был интересным и держал в напряжении болельщиков от первой и до последней минуты.

Счет мог быть открыт на 22-й минуте - Педро прорвался слева на убойную позицию, но чуть не сломал перекладину. Затем полумоменты были у Ковачича и Жиру, а к 36-й минуте оборону Ливерпуля все же расшатали. Пулишич идеально отдал налево Жиру. Француз ударом низом в правый угол пробил сменщика Алиссона Адриана - 0:1! Буквально тут же Пулишич забил уже сам, но его красивый мяч отменили по причине офсайда.

После перерыва Фирмино сменил выпавшего из игры Чемберлена и сразу поучаствовал в голевой атаке. Бразилец открылся на передачу из глубины на грани офсайда, успел протолкнуть вправо на Мане, а сенегалец внес в пустые ворота. 1:1!

Дубль Мане помог Ливерпулю выиграть Суперкубок УЕФА

Далее матч проходил на встречных курсах - атаки одной команды, сменяли атаки другой. Моменты были, но голы уперто не летели в цель. Дело планомерно свелось к овертайму. Тут команды быстро обменялись голами: Ливерпуль вышел вперед после дубля Мане, которому снова ассистировал Фирмино. Но 2:1 горело на табло недолго - Абрахам заработал пенальти после контакта с голкипером. Жоржиньо 11-метровый реализовал хладнокравно - 2:2! В последние минуты аристократы были ближе к победе, нежели Ливерпуль, но не везло.

В итоге серия пенальти - игроки Ливерпуля били безукоризненно, а у Челси решающий удар промахнулся лучший игрок концовки матча Абрахам. В итоге, волевая победа красных и первый серьезный трофей в новом футбольном сезоне едет в Ливерпуль.

Суперкубок УЕФА

Ливерпуль (Англия) – Челси (Англия) – 2:2 (0:1), по пенальти - 5:4

Ливерпуль: Адриан, Робертсон, ван Дейк, Матип, Гомес, Хендерсон, Фабиньо, Милнер (Вейналдум, 64), Мане, Салах, Окслейд-Чемберлен (Фирмино, 46)

Челси: Аррисабалага, Эмерсон, Кристенсен (Томори, 85), Зума, Аспиликуэта, Ковачич (Баркли, 101), Канте, Жоржиньо, Педро Родригес, Жиру (Абрахам, 74), Пулишич (Маунт, 74)

Гол: Жиру (36), Мане (48, 95), Жоржиньо (101, с пенальти)

Серия пенальти: Роберто Фирмино - 1:0. Жоржиньо - 1:1. Фабиньо - 2:1. Баркли - 2:2. Ориги - 3:2. Маунт - 3:3. Александр-Арнолд - 4:3. Эмерсон - 4:4. Салах - 5:4. Абрахам - 5:4 (вратарь).

Предупреждения: Аспиликуэта (79), Хендерсон (85), Александер-Арнолд (107)