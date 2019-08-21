Эспаньол - Заря: где смотреть, кто судьи, прогнозы букмекеров

Эспаньол - Заря / Террикон

В четверг, 22 августа, луганская Заря на стадионе Корнелья-Эль Прат проведет первый матч раунда плей-офф Лиги Европы против испанского Эспаньола.

Соперники, которых недавно возглавили новые тренеры - Давид Гальего (Эспаньол) и Виктор Скрипник (Заря) без особых проблем дошли до плей-офф Лиги Европы.

Луганчане прошли черногорскую Будучность (3:1, 1:0) и болгарский ЦСКА (1:1, 1:0).

Эспаньол на предыдущих стадиях Лиги Европы не испытывал проблем в дуэлях с исландским Стьярнаном (4:0, 3:1) и швейцарским Люцерном (3:0, 3:0).

Напомним, победитель противостояния по сумме двух матчей выходит в групповой турнир Лиги Европы.

Где смотреть матч

Болельщики Зари смогут посмотреть матч в прямом эфире на телеканале УНИАН 22 августа в 22.00.

Также прямую видео трансляцию можно будет посмотреть на сайте Главред.

Пабло Пятти пропустит матч с Зарей / ФК Эспаньол

Эспаньол - Заря: кто пропустит матч

В составе каталонцев матч пропустит хавбек Давид Лопес, у которого травма колена. Также не сможет помочь Эспаньолу Пабло Пятти, который находится в клубном лазарете по той же причине.

Из-за дисквалификации матч в Испании пропустит форвард Зари Назарий Русин, а из-за травмы - центральный защитник Виталий Вернидуб, которому в ближайшее время предстоит операция на колене.

Работать на поединке УЕФА доверил судейской бригаде из Германии во главе с 38-летним Тобиасом Штилером, который ранее судил встречи Шахтер - "Брага (2:0 ) в 2016 году и Динамо - Челси (0:5) в 2019 году.

Ассистентами Штиллера будут Мики Пикель и Кристиан Гиттельманн. Четвертый арбитр - Харм Осмерс.

Прогнозы букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение испанцам. Ставки на победу хозяев поля в среднем принимаются с коэффициентом 1.45, на ничью - 5.50, а на успех гостей 9.00.

Не сомневаются букмекеры и в успехе Эспаньола по сумме двух встреч. Коэффициент на Эспаньол - 1.15, а на проход Зари - 7.00.