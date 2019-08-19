Заря - Эспаньол: что известно о ближайшем сопернике луганчан по Лиге Европы

19 августа 2019, 15:51

Заря в раунде плей-офф Лиги Европы сразится с испанским Эспаньолом.

Эспаньол - Заря
Эспаньол - Заря / Террикон

Испанский Эспаньол стал соперником луганской Зари в раунде плей-офф Лиги Европы. Испанский клуб дважды обыграл в предыдущем раунде швейцарский Люцерн. Оба матча завершились с одинаковым счетом 3:0. 

В матчах болгарским ЦСКА подопечные Виктора Скрипника продемонстрировали волю к победе, и заслуженно вышли в следующий раунд. Посмотрим, как сложится для луганчан противостояние с Эспаньолом. Первый матч состоится 22 августа в Барселоне. Ответный - 29 августа в Запорожье.

Что известно о Эспаньоле

Эспаньол основан в 1900 году, и является первым в стране футбольным клубом, созданным исключительно испанцами. К слову, второй каталонский клуб Барселону основали иностранцы.

Название Espanyol, и переводится, как "испанский". Оно выбрано, чтобы подчеркнуть испанское происхождение команды. 

Команда 9 раз участвовала в Кубке УЕФА и дважды выходила в финал второго по значимости европейского клубного турнира. Правда оба раза уступала. Сначала в сезоне 1987/88 немецкому Байеру, а через 19 лет - испанской Севилье.

Во внутреннем чемпионате каталонцам повезло намного больше - четыре Кубка Короля (1928/29, 1940, 1999/00, 2005/06) и четыре бронзовые медали испанской Примеры (1932/33, 1966/67, 1972/73, 1986/87).

В прошлом сезоне Примеры Эспаньол занял итоговое седьмое место, что позволило квалифицироваться в Лигу Европы.

Эспаньол - последний барьер для Зари
Эспаньол - последний барьер для Зари / УЕФА

Трансферная стоимость Эспаньола

Эспаньол оценивается почти в 140 миллионов евро, а это всего лишь на миллион меньше, чем у донецкого Шахтера. Кстати, экс-форвард горняков Факундо Феррейра сейчас защищает цвета каталонского клуба.

Самым дорогостоящим футболистом Эспаньола является лидер команды - полузащитник Марк Рока, которые оценивается в 30 миллионов евро. В целом же в заявке испанского клуба 24 футболиста, из них 6 легионеров, что составляет 25% от всего состава.

Средний возраст команды – 26,9 лет. Самым старшим игроком является 37-летний вратарь Диего Лопес, который поиграл в Реале, Милане и Севилье. 

Стоит отметить, что весь состав Зари оценивается в 15 миллионов евро, а самый дорогой игрок – это арендованный у киевского Динамо нападающий Назарий Русин, чья стоимость составляет 1,2 миллиона евро.

У Скрипника команда значительно моложе. Средний возраст составляет - 24,8 лет.

Кто тренирует соперника Зари

В июне команду возглавил тренер молодежной команды Давид Гальего. Контракт 47-летнего специалиста рассчитан на два сезона.

Напомним, ранее с поста главного тренера ушел Руби, под руководством которого команда заняла седьмое место в чемпионате Испании и вышла в Лигу Европы. 

При Гальего каталонцы преимущественно играют по схеме 4-2-3-1, но иногда команда перестраивается на 4-3-3. 

Этот сезон - проверка для Гальего. Особым кредитом доверия он не располагает, так что неудачи ему никто прощать не будет. Матчи с Зарей невероятно важны для тренера, и он бросит на них все ресурсы.

Трансферы Эспаньола 

Эспаньол в межсезонье потерял двоих лидеров - центрального защитника Марио Эрмосо и форварда Борху Иглесиаса. Клуб заработал на этих продажах - 53 миллиона евро. Заменой Эрмосо стал экс-лидер Вальядолида Фернандо Калеро. Касательно нападающего, то пока вместо Борхи Иглесиаса каталонцы никого не приобрели.

Клуб приобрел вингера аргентинского Велеса Матиаса Варгаса. Он отлично зарекомендовал себя в квалификационных поединках - один гол и два ассиста за два поединка. 

В Эспаньол вернулись защитники - Пипа (Химнастик) и Бернардо Эспиноса (Жирона), которые играли в аренде. Кроме того каталонцы подписали контракты с вратарем Андресом Прието (Леганес) и хавбеком Андер Итурраспе (Атлетик)

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