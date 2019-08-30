Халеп проиграла 116-й ракетке мира во втором круге US Open

Симона Халеп / WTA

Бывшая первая ракетка мира румынка Симона Халеп, посеянная на Открытом чемпионате США под четвертым номером, в матче второго круга сенсационно уступила 116-й ракетке мира американке Тэйлор Таунсенд, проиграв со счетом 6:2, 3:6, 6:7 (4:7).

Продолжительность поединка составила 2 часа и 6 минут. Халеп ни разу не подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 11. На счету Таунсенд нет эйсов, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.

Соперницей Таунсенд станет Сорана Кырстя из Румынии. Она обыграла испанку Алену Большову-Задойнову со счетом 3:6, 6:4, 6:2.

Напомним, Симона Халеп стала победителем Уимблдона. Румынка в финале победила американку Серену Уильямс.