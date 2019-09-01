M-1 Challenge 104: Богатов победил Лебу и другие результаты боев

1 сентября 2019, 02:25

В Оренбурге состоялся турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 104.

M-1 Challenge 104
M-1 Challenge 104

В Оренбурге прошел турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 104. В главном событии турнира встречались чемпион организации в легком весе Роман Богатов и бывший боец UFC Микаэль Лебу.

Первый раунд прошел в равной борьбе. Начиная со второго отрезка, россиянин постепенно прибавлял и записывал себе в актив эпизод за эпизодом. Лебу не справлялся с давлением россиянина и его переводами в партер. После третьей пятиминутки француз отказался от продолжения встречи, сославшись на травму.

Богатов защитил титул чемпиона M-1. Этот бой был девятым в профессиональной карьере Богатова, и во всех из них он победил. Француз же прервал серию из двух побед кряду.

Основной кард:

Борис Полежай победил Жана Петрика единогласным решением судей

Важа Циптаури победил Селема Евлоева единогласным решением судей

Арман Ашимов победил Флавио Сантоса раздельным решением судей

Бусурманкул Абдибаит Уулу победил Андрея Лежнева решением большинства судей

Роман Богатов победил Микаэля Лебу ТКО в третьем раунде

Предварительные поединки:

Баир Штепин победил Джорджа Гарсию единогласным решением судей

Энтони Дизи победил Залимбега Омарова ТКО в третьем раунде

Михаил Дорошенко победил Байрама Мамедова удушающим приемом во втором раунде

Асия Клютова победила Зарину Гумерову удушающим приемом в первом раунде.

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смешанные единоборства новости спорта M-1 Challenge 104 Роман Богатов Микаэль Лебу
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