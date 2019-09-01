UFC Fight Night 157: Чжан Вейли завоевала титул чемпионки и другие результаты боев

В Шеньчжене прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 157.
В Шеньчжене завершился турнир UFC Fight Night 157. В главном поединке турнира встречались Джессика Андраде и Чжан Вейли. На кону стоял титул чемпионки организации в минимальном весе.
Вейли одержала победу техническим нокаутом - для завершения боя ей потребовалось всего 42 секунды.
В соглавном поединке UFC Fight Night 157 Джинлян Ли победил Элизеу Залески техническим нокаутом в третьем раунде.
Россиянин Дамир Исмагулов в предварительном карде одержал победу над Тиаго Мойзесом.
UFC Fight Night 157. Основной кард
Чжан Вейли - Джессика Андраде - победа Андраде техническим нокаутом в первом раунде
Джинлян Ли - Элизеу Залески - победа Ли техническим нокаутом в третьем раунде
Кай Кара-Франс - Марк де ла Роза - победа Кара Франс единогласным решением судей
Кенан Сонг - Деррик Крантц - победа Сонга единогласным решением судей
Мизуки Инуэ - Янан Ву - победа Инуэ раздельным решением судей