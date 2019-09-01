UFC Fight Night 157: Чжан Вейли завоевала титул чемпионки и другие результаты боев

Чжан Вейли стала чемпионкой UFC / UFC

В Шеньчжене завершился турнир UFC Fight Night 157. В главном поединке турнира встречались Джессика Андраде и Чжан Вейли. На кону стоял титул чемпионки организации в минимальном весе.

Вейли одержала победу техническим нокаутом - для завершения боя ей потребовалось всего 42 секунды.

В соглавном поединке UFC Fight Night 157 Джинлян Ли победил Элизеу Залески техническим нокаутом в третьем раунде.

Россиянин Дамир Исмагулов в предварительном карде одержал победу над Тиаго Мойзесом.

UFC Fight Night 157. Основной кард

Чжан Вейли - Джессика Андраде - победа Андраде техническим нокаутом в первом раунде

Джинлян Ли - Элизеу Залески - победа Ли техническим нокаутом в третьем раунде

Кай Кара-Франс - Марк де ла Роза - победа Кара Франс единогласным решением судей

Кенан Сонг - Деррик Крантц - победа Сонга единогласным решением судей

Мизуки Инуэ - Янан Ву - победа Инуэ раздельным решением судей