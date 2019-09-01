Суарес-Наварро оштрафована на 40 тысяч долларов организаторами US Open

Карла Суарес-Наварро / Евроспорт

Испанская теннисистка Карла Суарес-Наварро, снявшаяся в ходе матча первого круга Открытого чемпионата США с представительницей Венгрии Тимей Бабош, оштрафована на 40 тысяч долларов за то, что "не прикладывала должных усилий на корте", сообщает AP.

Карла прекратила борьбу из-за повреждения нижней части спины. За поражение в первом круге US Open она получила 58 тысяч призовых.

Главный судья турнира Зорен Фримель заявил, что действия Суарес-Наварро на корте не "соответствовали профессиональным стандартам".

Напомним, ранее на Уимблдоне призовых лишили австралийца Бернарда Томича.