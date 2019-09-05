Известного американского баскетболиста задержали за попытку убийства

Родион Куруц

Форвард баскетбольного клуба Бруклин Родион Куруц был арестован за попытку убийства, сообщает New York Daily News. Ссора баскетболиста со своей девушкой закончилась рукоприкладством и могла иметь трагические последствия.

В ходе конфликта с возлюбленной Куруц потерял самообладание и начал ее душить. Позже он нанес ей несколько ударов и пригрозил покончить с собой. Инцидент произошел в квартире баскетболиста в районе Бруклина. Судебное заседание по делу состоится в октябре, на данный момент Куруц освобожден из-под ареста.

23-летний латвиец дебютировал в НБА в минувшем сезоне. В регулярном чемпионате он принял участие в 63 встречах, набирая в них 8,9 очка и собирая 3,9 подбора. В плей-офф Куруц появлялся на паркете в четырех матчах, набирая в них 6,3 очка и собирая 5,0 подбора в среднем.

Напомним, что недавно задержали известного спортсмена задержали за сексуальные домогательстваю.