Сенсация на US Open: российский теннисист вышел в финал турнира

Даниил Медведев / ATP

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал Открытого чемпионата США, обыграв в полуфинале богларина Григора Димитрова со счетом 7:6 (7:5), 6:4, 6:3.

Медведев сделал 10 эйсов, совершил 8 двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 9, выиграл 19 геймов, из которых 3 подряд. На счету Димитрова 2 подачи на вылет, 2 двойные ошибки, а также 3 реализованных брейк-пойнтов из 9.

В финале турнира Медведев сыграет с победителем пары Рафаэль Надаль – Маттео Беррттини.

В 2018 году победителем US Open стал серб Новак Джокович.

Напомним, что в женском полуфинале US Open украинская теннисистка Элина Свитолина уступила в полуфинале американке Серене Уильямс.