Свитолина рассказала, почему не смогла победить Уильямс на US Open

Элина Свитолина / Reuters

Украинка Элина Свитолина прокомментировала поражение от американки Серены Уильямс в полуфинале Открытого чемпионата США со счетом 3:6, 1:6.

"Думаю, я начала матч не так уж плохо. Я бы даже сказала, хорошо. В первых геймах у меня были шансы сделать брейк, а затем удержать подачу. Шансы были, но в то же время Серена сыграла очень сосредоточенно и точно. В третьем гейме она подавала просто невероятно. Те геймы придали ей не столько уверенности, ведь она и так очень опытный игрок, а скорее дали толчок, и она заиграла свободнее. Хотелось бы мне использовать те возможности. Счет мог быть 2:2 или 3:3 вместо 0:3.

В целом последние два турнира Большого шлема получились отличными для меня. Я довольна тем, как справлялась в трудные моменты. К сожалению, в обоих случаях последний матч получился односторонним. Надо это проанализировать с тренером.

Мне нужно работать в психологическом плане над поведением в подобных матчах. Мне нужно повышать уровень своей обычной игры. Невозможно каждый день играть невероятно.

Нужно стать сильнее в игре на задней линии, в ударах, в решениях, которые я принимаю, и в подаче. Это приходит с опытом. Подобные матчи реально показывают твой уровень", - цитирует Свитолину официальный сайт турнира.

В финале US Open Серена Уильямс сыграет с 19-летней канадкой Бьянкой Андрееску.

Напомним, за выход в полуфинал Открытого чемпионата США Элина Свитолина заработала почти миллион долларов.