Свитолина на US Open заработала почти миллион долларов

Элина Свитолина / twitter.com/usopen

За выход в полуфинал US Open украинская теннисистка Элина Свитолина заработала 960 тысяч долларов.

Стоит отметить, что 1,9 миллиона долларов она заработает, если выйдет в финал US Open. Если же она станет победительницей, то ее банковский счет пополнится на 3,85 миллиона долларов.

Напомним, что в 2019 году Элина уже заработала более 2 миллионов долларов. Из них 460 тысяч долларов – за выход в четвертьфинал Australian Open. Еще 707 тысяч долларов – за выход в полуфинал Уимблдона.

Полуфинал US Open Элина Свитолина – Серена Уильямс состоится сегодня. На данный момент Элина имеет самый высокий рейтинг среди участников, которые продолжают борьбу на US Open. Украинка является пятой ракеткой мира. Уильямс, которая является шестикратной чемпионкой турнира, восьмая в рейтинге WTA.

Между собой теннисистки провели 5 матчей и легендарная Уильямс впереди 4:1.

Напомним, в четвертьфинале Элина Свитолина сломила сопротивление британки Йоханны Конты.