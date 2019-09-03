Свитолина впервые в карьере попала в полуфинал US Open

Элина Свитолина в четвертьфинале US Open победила британку Йоханну Конту / Reuters

Украинская теннисистка Элина Свитолина в четвертьфинале Открытого чемпионата США (US Open) победила британку Йоханну Конту и пробилась в полуфинал турнира.

Свитолина и Конта играли более часа - противостояние длилось 102 минуты и закончилось победой украинки со счетом 6:4, 6:4, говорится на странице US Open Tennis в Twitter.

В каждом сете наша соотечественница отдала по одной подаче, осуществив четыре брейка, совершила четыре эйса и не допустила двойных ошибок, пишет УНИАН.

В полуфинале US Open украинская теннисистка сразится за путевку в финал со спортсменкой, которая окажется сильнее в такой паре - американка Серена Уильямс - китаянка Ван Цян.

Ранее сообщалось, что на US Open Элина Свитолина обыграла американку Мэдисон Кис со счетом 7-5, 6-4 и впервые в карьере вышла в четвертьфинал этого турнира.

Напомним, US Open проходит в американском Нью-Йорке, турнир начался 26 августа, а закончится 7 сентября. Призовой фонд US Open - более 57 млн долларов.