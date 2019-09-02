Впервые в карьере: Свитолина прорвалась в четвертьфинал US Open

Свитолина стала третьей украинкой, которая сыграет в четвертьфинале Открытого чемпионата США / Фото twitter.com/usopen

24-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла американку Мэдисон Кис на Открытом чемпионате США US Open со счетом 7-5, 6-4 и впервые в своей карьере вышла в одну четвертую финала этого престижного турнира.

Теннисистки провели на корте 1 час и 15 минут, сообщает портал Большой теннис Украины. Свитолина выполнила по брейку в каждом сете, а Кис не заработала ни одного брейкпоинта за матч. На счету украинки 1 эйс и 2 двойные ошибки (7/1 - у американки), 13 невынужденных ошибок и 10 виннеров (40/32 - у соперницы).

В четвертьфинале Элина сыграет против британки Йоханны Конты, у которой выиграла все их предыдущие четыре встречи. В последний раз девушки встречались в прошлом сезоне на турнире в Канаде (6-3, 6-4).

Свитолина стала третьей украинкой, которая сыграет в четвертьфинале Открытого чемпионата США. Впервые до этой стадии дошла в 2009 году Катерина Бондаренко, а в прошлом сезоне четвертьфиналисткой стала Леся Цуренко. На турнире мужчин в 1/4 US Open сыграл один представитель Украины – Андрей Медведев (1993).

Ранее Свитолина провела 7 матчей против соперниц из топ-10 рейтинга на турнирах Больгого Шлема и во всех проиграла. С Мэдисон Кис (WTA 9) украинка встретилась уже в четвертый раз.

Напомним, ранее украинка Элина Свитолина одержала победу в третьем раунде Открытого чемпионата США. Она выиграла у своей соотечественницы Даяны Ястремской с разгромным счетом - 6:2, 6:0.