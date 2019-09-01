Свитолина разгромила Ястремскую на US Open

Элина Свитолина / WTA

Украинка Элина Свитолина одержала победу в третьем раунде Открытого чемпионата США. Она выиграла у своей соотечественницы Даяны Ястремской с разгромным счетом - 6:2, 6:0.

Свитолина выполнила 5 эйсов и допустила 4 двойные ошибки, реализовала 5 брейк-пойнтов из 6. Ястремская допустила 5 двойных ошибок, и ни разу не подала навылет.

За выход в четвертьфинал Свитолина поборется с американской Мэдисон Киз.

Напомним, что организаторы US Open оштрафовали Карлу Суарес-Наварро на 40 тысяч долларов. Испанская теннисистка "влетела" на кругленькую сумму за неспортивное поведение.