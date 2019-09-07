Надаль поспорит за титул US Open с Медведевым

Рафаэль Надаль / US Open

Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в финал Открытого чемпионата США, обыграв в полуфинале итальянца Маттео Берреттини со счетом 7:6 (8:6), 6:4, 6:1.

Встреча продолжалась 2 часа 39 минут. Надаль сделал 4 эйса, совершил 4 двойные ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 16. На счету Берреттини 9 подачи навылет, 2 двойные ошибки, и нет реализованных брейк-пойнтов.

В финале турнира, который пройдет завтра 8 сентября, Надаль сыграет с россиянином Даниилом Медведевым.

Отметим, что Медведев - первый русский финалист турнира Большого шлема в мужском туре за последние 14 лет. В 2005 году Марат Сафин пробился в финал Australian Open, обыграв в полуфинале швейцарца Роджера Федерера, и стал чемпионом. Соперником Сафина по решающему матчу был австралиец Ллейтон Хьюитт.