ФИА начала расследование смертельной аварии гонщика Антуана Юбера

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Гоночный директор ФИА Майкл Маси подчеркнул, что федерация начала расследование обстоятельств гибели Антуана Юбера.

"ФИА начала расследование обстоятельств гибели Антуана Юбера. В расследовании принимают участие и технический департамент, и отдел безопасности ФИА. Мы все выясним.

Мы тщательно все проанализируем, учтем все факторы и обстоятельства, как ФИА всегда делает при расследовании серьезных инцидентов.

Я пока не изучал вопрос конфигурации поворота и зоны безопасности в повороте, расследование только на начальной стадии. Не думаю, что нам стоит переживать по поводу асфальтированных зон безопасности в целом. Нужно рассматривать ситуацию с учетом особенностей трассы и конкретных поворотов", - цитирует Майкла Маси Motorsport.

Кто такой Антуан Юбер

Антуан Юбер - сын французского раллиста Франсуа Юбера. Антуран был действующим чемпионом серии GP3 и пилотом молодежной программы Renault.

В этом сезоне Формулы-2 он выиграл две гонки — в Монако и Ле-Кастелле и перед гонками в Бельгии находился на восьмом месте в общем зачете.

Считался одним из претендентов на переход в Формулу-1.

Причина аварии

31 августа первая гонка этапа Формулы-2 на автодроме Спа-Франкоршамп в Бельгии продлилась менее двух кругов. На выходе из поворота произошло массовое столкновение. В итоге в стоящую после удара о барьер машину Антуана Юбера на высокой скорости врезался Хуан-Мануэль Корреа. Машину француза разорвало надвое, а автомобиль американца перевернулся.

Пострадавших срочно доставили в одну из больниц Льежа. Однако, невзирая на все усилия врачей, француз Юбер, которому 22 сентября должно было исполниться 23 года, скончался в 18:35 по среднеевропейскому времени (через 88 минут после аварии).