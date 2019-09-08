Ради Кокорина и Мамаева хотят нарушить Регламент в российском футболе

Павел Мамаев и Александр Кокорин / Instagram

Российский футбольный союз хочет внести Александра Кокорина и Павла Мамаева в заявку российской Премьер-лиги вне регистрационного периода.

"Комитет РФС по статусу игроков может рассматривать подобные случаи, если клуб РПЛ подаст запрос о желании зарегистрировать футболиста. Решение будет приниматься с учетом фактических обстоятельств и при условии сохранения ценности спортивных соревнований", - цитирует РИА Новости исполнительного директора РПЛ Сергея Чебана

Напомним, 6 сентября Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство Кокорина и Мамаева об условно-досрочном освобождении. Их должны выпустить через десять дней после постановления суда.

К слову, трансферное окно в РПЛ закрылось 2 сентября. Кокорин, выступавший за питерский Зенит до июля 2019 года, в данный момент находится в статусе свободного агента и может быть дозаявлен вне трансферного окна любым клубым. Контракт Мамаева с Краснодаром действует до 31 декабря 2019 года.

Напомним, в мае Пресненский Суд Москвы вынес обвинительный приговор Павлу Мамаеву и Александру Кокорину. Мамаев получил год и пять месяцев колонии общего режима, а Кокорин − ровно полтора года тюрьмы.