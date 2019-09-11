Узбекский боец ММА скончался после уличной драки

Боец смешанных единоборств Муслимбек Омонов скончался от травм, полученных в результате уличной драки.
Известный узбекский боец смешанных единоборств Муслимбек Омонов скончался в больнице от серьезных травм, полученных в уличной драке.
В ночь на 11 сентября в одном из кафе Ташкента между двумя компаниями произошел конфликт. Для выяснения отношений молодые люди вышли на улицу, доехали до соседнего района, где учинили драку.
В результате трое участников потасовки с полученными телесными повреждениями обратились в больницу, где один из них, 23-летний Муслимбек Омонов, несмотря на усилия врачей, скончался.
ГУВД Ташкента возбудило уголовное дело по статье "Умышленное нанесение тяжких телесных повреждений".
Это уже второй случай гибели бойца ММА в Узбекистане — летом 2018 года в драке погиб чемпион страны Жамшид Кенжаев.
Напомним, что летом этого года в Москве убили мастера спорта по борьбе Сергея Чуева.