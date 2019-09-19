Вольфсбург - Александрия - 3:1. Немцы разгромили кировоградскую команду

Вольфсбург - Александрия / REUTERS

Футбольный клуб Александрия из Кировоградской области впервые в истории 19 сентября сыграл на групповом этапе Лиги Европы. Бронзовый призер чемпионата Украины получил прямую путевку в группу ЛЕ, где его первым соперником стал немецкий Вольфсбург.

Поединок состоялся в Германии и хозяева поля одержали победу со счетом 3:1.

Вольфсбург вышел вперед на 20-й минуте. После дальнего удара Арнольда Юрий Панькив не сумевший отбить мяч, который в итоге влетел в ворота.

Через несколько минут хозяева забили второй. Экс-динамовец Мехмеди красивым ударом поразил ворота Александрии.

На 66-й минуте команда Шарана сыграла один гол. Евгений Банада после подачи со штрафного отправил мяч в ворота.

Впрочем, радовались гости недолго. Уже в следующей атаке Брекало восстановил преимущество Вольфбурга в два мяча.

Лига Европы, групповой этап, 1-й тур

Вольфсбург - Александрия - 3:1

Голы: Арнольд, 20, Мехмеди, 24, Брекало, 67 - Банада, 66

Вольфсбург: Перван, Тиссеран (Брума, 70), Гилавоги, Кнохе, Руссийон, Арнольд, Герхардт, Мбабу, Брекало (Нмеча, 76), Вегхорст, Мехмеди (Штеффен, 86).

Александрия: Панькив, Мирошниченко, Бухал, Дубра, Пашаев, Гречишкин, Довгий (Ковалец, 46), Банада, Третьяков (Шастал, 65), Лучкевич (Протасов, 81), Ситало

Во втором туре группового этапа ЛЕ Александрия 3 октября будет принимать Гент.