Скандал на матче Лиге чемпионов: сербские ультрас развернули флаг "ДНР"

Фанаты сербской Црвены Звезды поддержали террористов "ДНР".
Перед матчем Лиги чемпионов между немецкой Баварией и сербской Црвеной звездой балканские ультрас развернули флаг террористической "ДНР".
Инцидент произошел во время визита сербских фанатов в Мюнхен, а фото опубликовали на странице Troublemakers & Ultras Action в Facebook.
"Такую тряпку заметил один из наших читателей на вчерашнем выезде сербов в Мюнхен", - говорится в подписи к опубликованному фото.
Напомним, ранее сообщлось о том, что в Запорожье ультрас Зари и ЦСКА устроили побоище.