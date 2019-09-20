Скандал на матче Лиге чемпионов: сербские ультрас развернули флаг "ДНР"

Ультрас Црвены звезды / @delije1989ultras

Перед матчем Лиги чемпионов между немецкой Баварией и сербской Црвеной звездой балканские ультрас развернули флаг террористической "ДНР".

Инцидент произошел во время визита сербских фанатов в Мюнхен, а фото опубликовали на странице Troublemakers & Ultras Action в Facebook.

"Такую тряпку заметил один из наших читателей на вчерашнем выезде сербов в Мюнхен", - говорится в подписи к опубликованному фото.

/ @troublemakers.ua

Напомним, ранее сообщлось о том, что в Запорожье ультрас Зари и ЦСКА устроили побоище.