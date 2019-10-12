"Мирча хочет в Динамо": агент рассказал о новой работе Луческу

Мирча Луческу дал согласие возглавить динамовцев.
Бывший тренер донецкого Шахтера, санкт-петербургского Зенита и сборной Турции Мирча Луческу ведет переговоры о работе в качестве главного тренера московского Динамо.
Как рассказал агент румынского специалиста Аркадий Запорожану, Луческу дал согласие возглавить московский клуб, однако стороны еще не достигли соглашения.
"В данный момент в переговорах Мирчи и московского Динамо пауза. Мирча хочет возглавить Динамо. Мы дали свое согласие, но сейчас решаются некоторые организационные вопросы", — сказал Запорожану в комментарии Sport24.
Напомним, ранее Луческу раскритиковал уровень чемпионата Украины.