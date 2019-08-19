Луческу раскритиковал уровень чемпионата Украины

Мирча Луческу разочарован уровнем чемпионата Украины / ФК Шахтер

Бывший главный тренер донецкого Шахтера Мирча Луческу высказал мнение о нынешнем уровне украинской Премьер-лиги.

"Первая игра чемпионата Украины, которую увидел за последние три года - это Динамо - Шахтер. Я был только на двух матчах Шахтера в Лиге чемпионов - с Ромой и Манчестер Сити. Сейчас хотел увидеть уровень чемпионата после трех лет отсутствия.

Что я увидел? Это далеко от того, что было раньше. Я помню, как оставил украинский футбол. С Днепром, Металлистом, Черноморцем. Шесть-семь команд имели отличный потенциал. Сейчас с 12 командами нелегко выйти на высокий уровень. Я хотел бы, чтобы топовые украинские команды мощнее противостояли друг другу", - цитирует Мирчу Луческу FootballHub.

Также румынский специалист прокомментировал частые рокировки на посту главного тренера Динамо.

"Пока я был в Шахтере, Динамо сменило минимум 10 тренеров! Это неправильно. Важно дать кому-то построить систему, взаимозаменяемость. Каждый тренер видит футбол по-своему, нельзя постоянно менять направление.

Все тренера Динамо, которые играли против меня, были очень хорошими. Семин, Газзаев, Блохин, Ребров. Это было немножко другое время, но Ребров был в порядке. Я не знаю, зачем они так часто меняли тренеров. Назначение Михайличенко трудно оценивать. Надо дать ему время поработать и тогда комментировать", - резюмировал Луческу.

Напомним, сразу после провала в Лиге чемпионов в киевском Динамо сменился тренер. Вместо не решившего турнирные задачи Александра Хацкевича, клуб возглавил Алексей Михайличенко.

Это решение критикуют многие футбольные эксперты и футбольные фанаты.