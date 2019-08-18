Михайличенко сравнили с Пьером Ришаром

Алексей Михайличенко в очередной раз возглавил Динамо / ФК Металлист

Футбольные эксперты и болельщики продолжают бурно реагировать на назначение главным тренером Динамо Алексея Михайличенко. Напомним, бывший спортивный директор клуба сменил на посту наставника белоруса Александра Хацкевича, который был уволен за провал в Лиге чемпионов. Команда в третий раз подряд не смогла выйти в групповой раунд Лиги чемпионов.

Алексей Михайличенко тренировал Динамо в 2002-2004 годах. Под его руководством команда сыграла 108 матчей, из которых выиграла 75. За период своего пребывания на посту бело-голубых Михайличенко выиграл 2 чемпионата, Кубок и Суперкубок Украины.

Уволили Михайличенко после домашнего поражения турецкому Трабзонспору (1:2). Это был первый матч квалификации Лиги чемпионов. На ответный поединок повез Йожеф Сабо и привез победу со счетом 2:0. А вместе с ней и путевку в групповой турнир.

Болельщики со стажем опасаются за судьбу Динамо и продолжают критиковать назначение Михайличенко.

Не менее импульсивны были и другие болельщики Динамо.

Напомним, что источник из Динамо рассказал Главреду, что у Динамо нет будущего и команда может провалиться на всех фронтах.