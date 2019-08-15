"Поменяли шило на мыло": пользователи соцсетей раскритиковали назначение Михайличенко

Алексей Михайличенко снова принял Динамо / ФК "Металлист"

Сегодня руководство киевского Динамо назначило нового главного тренера вместо уволенного белорусского специалиста Александра Хацкевича. Новым коучем бело-голубых стал бывший спортивный директор клуба Алексей Михайличенко.

Контракт подписан на 2 года, с возможностью продления еще на сезон по согласованию сторон.

Болельщики Динамо неоднозначно восприняли назначение Алексея Михайличенко.

"До первой лиги подать рукой! Будем смотреть Динамо - Черкащина скоро!", - написал Николай Крамаренко.

Не менее импульсивно о назначении Михайличенко высказался Влад Иванов.

"Это писец! Бред полный, поменяли шило на мыло", - написал Игорь Думарчук.

Некоторые из болельщиков провели параллели с донецким Шахтером, где никогда не назначают экс-тренеров.

А кто-то подшутил над Суркисом, назвав Михайличенко стратегом.

" Я буду лучше болеть за Колос, там хоть играют при бюджете, как стоит один игрок Динамо", - написал Вадим Кирилюк.

Не менее импульсивно высказался Валерий Джунько.