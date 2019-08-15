"Поменяли шило на мыло": пользователи соцсетей раскритиковали назначение Михайличенко

15 августа 2019, 17:56

Болельщики не согласны с назначением Алексея Михайличенко тренером Динамо.

"Динамо" с тренерской скамьи руководил Алексей Михайличенко
Алексей Михайличенко снова принял Динамо / ФК "Металлист"

Сегодня руководство киевского Динамо назначило нового главного тренера вместо уволенного белорусского специалиста Александра Хацкевича. Новым коучем бело-голубых стал бывший спортивный директор клуба Алексей Михайличенко

Контракт подписан на 2 года, с возможностью продления еще на сезон по согласованию сторон. 

Болельщики Динамо неоднозначно восприняли назначение Алексея Михайличенко.

"До первой лиги подать рукой! Будем смотреть Динамо - Черкащина скоро!", - написал Николай Крамаренко.

Не менее импульсивно о назначении Михайличенко высказался Влад Иванов. 

"Это писец! Бред полный, поменяли шило на мыло", - написал Игорь Думарчук. 

Некоторые из болельщиков провели параллели с донецким Шахтером, где никогда не назначают экс-тренеров. 

А кто-то подшутил над Суркисом, назвав Михайличенко стратегом. 

" Я буду лучше болеть за Колос, там хоть играют при бюджете, как стоит один игрок Динамо", - написал Вадим Кирилюк.

Не менее импульсивно высказался Валерий Джунько.

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