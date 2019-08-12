Мирча Луческу рассказал, с какой целью посетил матч Динамо - Шахтер

12 августа 2019, 10:35

Экс-тренер донецкого Шахтера заметил много схожего между той командой, которую тренировал и нынешней.

Мирча Луческу
Мирча Луческу увидел много схожего в игре Шахтера / ФК Зенит

Румынский тренер Мирча Луческу побывал на центральном матче 3-го тура чемпионата между киевским Динамо" и донецким Шахтером (1:2), и поделился впечатлениями от матча 

"Хотел посмотреть этот матч. Уже очень давно не присутствовал на играх УПЛ. Считаю, что противостояние Шахтера и Динамо – лучшее, что я мог здесь увидеть. Приехал специально на матч. Понимаю, что немногое изменилось с точки зрения игры. Тот же качественный футбол. Думаю, болельщикам понравилось.

Увидел практически свою команду, плюс несколько новичков, включая Соломона. Все это отражает преемственность, продолжение нашего дела. Мы создали очень зрелищный стиль, президент выстроил систему, которая держит высокий уровень. Матч понравился, равно как и атмосфера. Когда был дома, вспоминал те 12 лет в Украине. В целом, ничего не изменилось, тот же стиль. На данный момент в Европе только Шахтер и Манчестер Сити выделяются такой игрой. Мне это нравится.

Вопрос не в количестве бразильских футболистов, а скорее в исполнительском мастерстве. Уже третий состав по сути, но начинали они со мной. И я очень горжусь данным фактом. Это хорошо для клуба в плане преемственности, связи времени, поддержания уровня", - цитирует Мирчу Луческу сайт Шахтера.

Напомним, в последнее время Мирча Луческу тренировал национальную сборную Турции. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Шахтер УПЛ Мирча Луческу Динамо Киев новости футбола новости спорта
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

14:49
В оккупированном Крыму - новое масштабное ЧП: Керчь осталась без воды
14:42
Голый Линдеманн показал зад на речке и стал новым мемом
14:16
На Закарпатье 12-летний гонщик на квадроцикле врезался в легковушку: в больнице - 8 человек
14:12
Руис за реванш с Джошуа заработает 9 миллионов долларов
14:08
Любовница бывшего Ани Лорак оказалась VIP-проституткой
13:57
Любовь по-скотски: в Черновцах пьяная пара занялась сексом на улице - видео 18+ Видео
13:34
Звезда Вечернего Квартала показала грудь
13:32
Наглый обгон, 4 трупа: на Одесчине произошло адское смертельное ДТП
13:23
Порошенко пытались забросать яйцами после допроса в ГБР
12:54
Топ-10 причин посетить Comic Con Ukraine 21-22 сентября Видео
12:48
"Вы в янтарной схеме": Зеленский потребовал "крови" силовиков Житомирской области
12:43
Эксперты рассказали, когда ждать подорожания хлеба и круп
12:40
Зрада: на стадионе во Львове включили песню "Я люблю тебя, Москва" Видео
12:36
Как у Путина: президент Туркмении выкупит всю линейку российских лимузинов
12:28
Зеленский назначил нового главу Житомирской ОГА: что о нем известно
12:14
Путин послал "балеруна" Полунина в Крым и сделал руководителем балета
12:04
Украинский боксер Гвоздик рассказал, как будет мстить россиянину
11:46
Любовница Виктора Павлика перешла к публичным оскорблениям
11:40
Защитник киевского Динамо назвал форварда Шахтера "клоуном"
11:36
Два солнца заметили на Полтавщине Фото Видео
11:35
В Слуге народа поведали, почему хотят поставить во главе фракции Арахамию
11:33
Порошенко притащил на допрос в ГБР троих детей - фото Фото Видео
11:19
Динамо - Брюгге: где смотреть, кто судьи, прогнозы букмекеров
11:12
Мордобой в Киеве: иностранные студенты зверски избили местных жителей Фото Видео
11:07
Майли Сайрус бросила мужа и забавляется с любовницей Фото
10:54
Звезда PlayBoy из Украины умерла при странных обстоятельствах в Москве Фото
10:53
"Кругом теории заговоров": западный публицист объяснил стратегию Кремля в информационной войне Видео
10:35
Мирча Луческу рассказал, с какой целью посетил матч Динамо - Шахтер Видео
10:31
Зрада-зрадонька: в Киеве полыхнул скандал из-за дневников с картой Украины без Крыма - фото
10:20
Порошенко вернулся в Украину и явился на допрос в ГБР - фото Видео
09:52
Жители Виннитчины смачно покушали в храме и массово загремели в больницу
09:47
В партии Зеленского рассказали, ведут ли переговоры с "Голосом" о коалиции
09:27
Google тормозит: в работе поисковика произошел масштабный сбой
09:12
"Продвинуть правду об Украине": у Зеленского объяснили дружбу с росСМИ
09:12
Волкер рассказал, когда США, Франция и Германия обсудят Нормандский формат
08:48
Хмельницкая резня: радикалы изрезали мужчине одежду из-за российской символики - видео Видео
08:37
Смертоносный лагерь Виктория в Одессе принял на оздоровление более 100 детей Видео
08:37
Главный итог путинского двадцатилетия мнение
08:08
"Захватили Полтаву, вечером будем в Киеве": "ватные долбо*бы" из "ДНР" заявили о захвате новых территорий
07:29
Трагедия в США: в детсаду при пожаре погибли 5 детей, жуткие кадры Фото Видео
07:28
Зеленскому без нового типа диктатуры не победить "теневое государство" мнение
07:16
Маковея 2019 Украина отмечает уже на этой неделе: дата и традиции праздника Видео
07:03
Чемпионка мира по фитнес-бикини назвала три кита набора "мяса"
06:54
Почему протесты в Москве опасны для Украины мнение
06:34
Неделя аварий и майданов: астролог рассказал, чего ждать 12-18 августа
06:05
Конец света и столкновение с Нибиру: ученый рассказал о последней надежде Земли Видео
05:30
Давление на курс: эксперт объяснил неизбежность падения гривны Видео
04:52
Эксперт назвала комплекс для формирования плоского живота Видео
04:06
Женская обувь 2019-2020: в моду вернулась туфли в стиле Мэри Джейн с ремешком - фото Фото
03:10
В Черном море завелись "лысые" гады, глотающие туристов - уфологи
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять