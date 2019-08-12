Мирча Луческу рассказал, с какой целью посетил матч Динамо - Шахтер

Мирча Луческу увидел много схожего в игре Шахтера / ФК Зенит

Румынский тренер Мирча Луческу побывал на центральном матче 3-го тура чемпионата между киевским Динамо" и донецким Шахтером (1:2), и поделился впечатлениями от матча

"Хотел посмотреть этот матч. Уже очень давно не присутствовал на играх УПЛ. Считаю, что противостояние Шахтера и Динамо – лучшее, что я мог здесь увидеть. Приехал специально на матч. Понимаю, что немногое изменилось с точки зрения игры. Тот же качественный футбол. Думаю, болельщикам понравилось.

Увидел практически свою команду, плюс несколько новичков, включая Соломона. Все это отражает преемственность, продолжение нашего дела. Мы создали очень зрелищный стиль, президент выстроил систему, которая держит высокий уровень. Матч понравился, равно как и атмосфера. Когда был дома, вспоминал те 12 лет в Украине. В целом, ничего не изменилось, тот же стиль. На данный момент в Европе только Шахтер и Манчестер Сити выделяются такой игрой. Мне это нравится.

Вопрос не в количестве бразильских футболистов, а скорее в исполнительском мастерстве. Уже третий состав по сути, но начинали они со мной. И я очень горжусь данным фактом. Это хорошо для клуба в плане преемственности, связи времени, поддержания уровня", - цитирует Мирчу Луческу сайт Шахтера.

Напомним, в последнее время Мирча Луческу тренировал национальную сборную Турции.