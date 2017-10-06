Луческу вспомнил свой 50-летний опыт в футболе и пожаловался на дисквалификацию

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу поделился мнением о своей дисквалификации за действия в матче отбора ЧМ-2018 против Украины (0:2).

Об этом со ссылкой на издание Goal.com сообщает Sport.ua.

"Я должен уважать это решение. Но хотел бы, чтобы ФИФА выслушала мои доводы по этому вопросу. Я заслужил это своим 50-летним опытом в европейском футболе. Считаю, что не заслужил наказания. Ошибки арбитра повлияли на исход матча. Но ничего не остается. Будем выполнять решение ФИФА", — сказал Луческу.

Издание напомнило, что после матча с Украиной румынский специалист подбежал к испанскому рефери и пытался показать видеоповторы спорных моментов. За это ФИФА дисквалифицировала Луческу на один матч. Таким образом, сегодняшний матч против Исландии сборная Турции сыграет без тренера.

Также напомним, что после поражения турецкой команды Луческу признал, что сборная Украины была сильнее.