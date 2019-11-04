Хавбек Тоттенхэма нанес ужасную травму сопернику и расплакался

Сон Хын Мин нанес тяжелейшую травму Андре Гомешу / ФК Тоттенхэм

В матче 11 тура АПЛ между Тоттенхэмом и Эвертоном корейский хавбек хозяев Сон Хын Мин был удален на 79-й минуте за грубейший подкат против полузащитника "ирисок" Андре Гомеша.

Сон влетел в Гомеша, после чего португалец столкнулся с Сержом Орье. Кореец сразу же извинился перед соперником, однако позже увидел искривленную под неестественным углом ногу португальца и не сдержал слез.

Тоттенхэм и Эвертон расписали результативную ничью. В активе "шпор" 13 очков и 11-я позиция в турнирной таблице, Эвертон набрал 11 очков и находится на 17-й строчке.

Напомним, главная сенсация нынешнего сезона, Лестер, намерен приобрести бывшего нападающего Зари Денниса Бонавентуре.