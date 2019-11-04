Экс-форвард Зари может перебраться в чемпионат Англии

Деннис Бонавентуре может перебраться в Лестер / ФК Брюгге

Главная сенсация АПЛ Лестер заинтересован в подписании бывшего нападающего Зари Денниса Бонавентуре. Как сообщает французский журналист Ману Лонжон, "лисы" начали переговоры с Брюгге.

По информации источника, бельгийский клуб намерен получить за футболиста сумму в размере 20-23 миллионов евро.

Напомним, в нынешнем сезоне Брюгге успел выбить киевское Динамо из розыгрыша Лиги чемпионов, также сенсационно отобрал очки на выезде у мадридского Реала в групповом этапе турнира. Главным героем встречи на Сантьяго Бернабеу стал именно экс-форвард Зари, оформив дубль.

Брюгге после 14 туров лидирует в турнирной таблице чемпионата Бельгии, набрав 33 очка и имея матч в запасе. Лестер сенсационно занимает "бронзовую" третью строчку в АПЛ, набрав 23 пункта.