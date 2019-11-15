Украина-Дания – 2:3: "молодежка" уступила в зрелищном матче

Игра состоялась в рамках отборочного цикла Евро-2021.
Молодежная сборная Украины 15 ноября на Арене Львов сразилась со сверстниками из Дании, уступив противнику со счетом 2:3.
Отбор на Евро-2021 (U-21). 5-й тур. Группа 8
Львов. "Арена Львов"
Главный арбитр - Адриен Жакоте (Швейцария)
Украина - Дания 2:3
Голы: Русин 63, Цитаишвили 73 - Ольсен 5, Ольсен 25, Ольсен 59
Украина U-21: Олег Билык, Виктор Корниенко, Валерий Бондарь, Денис Попов, Ефим Конопля (Владислав Супряга, 79), Тимур Стецков (Дмитрий Топалов, 64), Ахмед Алибеков (Максим Чех, 46), Николай Шапаренко (Сергей Булеца, 75), Роман Вантух, Назарий Русин, Богдан Леднев (Георгий Цитаишвили, 64)
Дания U-21: Оливер Кристенсен, Андреас Поульсен, Мадс Бех, Виктор Нельссон, Даниэль Аньембе (Мортен Юльманн, 83), Магнус Кофод, Николас Нартей (Якоб Серенсен, 75), Николай Лаурсен, Миккель Дамсгор (Андерс Дрейер, 70), Якоб Брюн-Ларсен, Андреас Ольсен (Мадс Расмуссен, 82)
Предупреждения: Шапаренко 36, Корниенко 79, Русин 90 – Нартей 49, Поульсен 73
Удаление: Бех 72