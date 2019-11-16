Финляндия-Лихтенштейн 3:0: финны впервые пробились на футбольное Евро

Сборная Финляндии впервые в своей истории примет участие в чемпионате Европы.
В матче 9-го тура отборочного турнира на Евро-2020 Финляндия дома обыграла Лихтенштейн 3:0 и стала 11 финалистом Евро-2020.
Мяч в ворота соперника забили Яссе Туоминен и дважды Теему Пукки. Финляндия набрала 18 очков и за тур до окончания отборочного турнира гарантировала себе второе место в группе и путевку на Евро-2020. Победителем этой группы стала сборная Италии.
Квалификация Евро-2020
Группа J
Хельсинки. Стадион Телиа 5G-Арена
Финляндия – Лихтенштейн – 3:0
Голы: Туоминен, 21, Пукки, 64 (пен.), 75.
Финляндия: Храдецки, Райтала, Тойвио, Араюри, Спарв (Кауко, 71), Лод, Камара, Пиринен, Пукки (Карьялайнен, 84), Сойри (Скрабб, 78), Туоминен.
Лихтенштейн: Б.Бюхель, Рехштайнер, Малин, Геппель, Март.Бюхель, Польверино (Губзер, 73), Хаслер, Брендле, Саланович, Майер (Зеле, 90+1), Фрик (Кардесоглу, 84).
Судья: Бастьен (Франция).