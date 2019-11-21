"Я - человек-клуб": Тоттенхэм представил Моуриньо

Жозе Моуриньо представлен в качестве нового главного тренера Тоттенхэма.
Тоттенхэм официально представил нового главного тренера Жозе Моуриньо. Контракт с португальцем подписан до 2023 года.
Сам специалист заявил, что он является человеком-клубом.
"Думаю, фанаты видели меня как мистера Интер, мистера Реал Мадрид, мистера Порту. Они видели меня в статусе человека-клуба", - цитирует Моуриньо официальный сайт Тоттенхэма.
Также он добавил, что спит в пижаме клуба, который возглавляет.
"Когда я приезжаю в новый клуб, я одеваю пижаму команды и даже сплю в ней. Я работаю и сплю в спортивном костюме, пижаме", - заявил португалец.
Моуриньо сменил на посту главного тренера Маурисио Почеттино, который тренировал Тоттенхэм в течение 5,5 лет и был уволен из-за неудачных результатов в сезоне 2019/20