Динамо хочет обжаловать наказание УАФ

Динамо хочет обжаловать решение КДК УАФ / @DynamoKyiv

Динамо недовольно наказанием КДК УАФ касательно проявления расизма со стороны ультрас "бело-синих". Киевляне получили матч без болельщиков, еще одну игру при пустых трибунах условно и штраф 500 тысяч гривен. В матче 14 тура УПЛ Шахтер - Динамо "горняки" одержали минимальную победу, а капитан команды Тайсон показал средний палец фанатам столичного клуба.

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Клуб опубликовал заявление на своем официальном сайте, обвинив УАФ в выборочном футбольном правосудии.

"Указанное решение является ярким примером выборочного футбольного правосудия, поскольку оно было принято вопреки принципам полноты, объективности и всесторонности рассмотрения дел и с нарушением устоявшейся дисциплинарной практики органов УАФ и УЕФА", - говорится в заявлении Динамо.

Особенно киевляне разозлены решением проведения домашнего матча без болельщиков.

"Кроме того, решение о наказании в виде проведения домашнего матча без зрителей за возможные нарушения, которые могли иметь место во время выездной игры – является беспрецедентным, поскольку практика отечественных и европейских дисциплинарных органов свидетельствует о применении подобных санкций исключительно к следующим выездным матчам", - опубликовали представители пресс-службы "бело-синих".

Динамо заявило, что обжалует данный вердикт.

"Несомненно, такое неправомерное решение будет обжаловано нашим клубом в определенные регламентные сроки. Это будет сделано с единственной целью - установление истины в этом непростом деле, поскольку невозможно принять объективное решение о виновности или невиновности клуба и других лиц без полного и всестороннего расследования обстоятельств инцидента", - добавили представители клуба.