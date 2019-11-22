Лидер сборной Украины снова забил за зарубежный клуб

Роман Яремчук снова забил за Гент / ФК Гент

Роман Яремчук не устает забивать за Гент. Украинский нападающий отличился голом в матче 15 тура чемпионата Бельгии против Антверпена.

Гости разыграли разящую контратаку, нападающий выскочил один на один с голкипером и эффектно его перебросил. Это уже 8-й гол украинца в чемпионате.

Однако, это не помогло его команде одержать победу. В составе хозяев дублем отличился бывший форвард киевского Динамо Дьемерси Мбокани, и матч Антверпен - Гент завершился со счетом 3:2.

Напомним, сборная Украины уже узнала своего первого соперника в групповом этапе Евро-2020.