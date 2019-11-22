В Италии футболиста отстранили от тренировок из-за секса в туалете

Итальянский футболист дисквалифицирован из-за секса в туалете / Il Sussidiario

Итальянский футболист Маттео Волтолини отстранен от тренировок с Реджаной из-за секса в туалете ночного клуба.

17 ноября игрок поехал отдохнуть в ночной клуб, там познакомился с моделью Джульеттой Феррари, и занялся с ней сексом прямо в туалете, сообщает Mundo Deportivo.

Один из отдыхавших в заведении заснял их на камеру и выложил в интернет, что не понравилось руководству итальянского клуба. Волтолини был отстранен на неделю до выяснения обстоятельств.

В 13 туре Серии А Ювентус на выезде сыграет с Аталантой, за которую выступает украинец Руслан Малиновский. По информации главного тренера туринцев Маурицио Сарри в матче, скорее всего, не сыграет главная звезда команды Криштиану Роналду. Поединок состоится 23 ноября в 16:00 по киевскому времени.

Напомним, Роман Яремчук вновь отличился эффектным голом в составе бельгийского Гента.