Легендарный тренер посоветовал игрокам заниматься сексом с минимумом усилий

Главный тренер Интера Антонио Конте дал один ценный совет футболистам по поводу секса.
Главный тренер миланского Интера Антонио Конте заявил, что футболистам необходимо заниматься сексом быстро и с небольшим количеством усилий.
"В течение сезона я советую игрокам заниматься сексом быстро, прикладывая минимум усилий. Также советую им использовать позиции, при которых их партнеры находятся сверху", - цитирует Конте 90 min.
Кроме того, он посоветовал игрокам делать это со своими женами.
"Желательно также, чтобы секс был с женами, потому что другие... Ну, они требуют больше усилий", - добавил наставник.
Сейчас Интер находится на второй строчке в турнирной таблице Серии А, уступая Ювентусу 1 очко. В 13 туре "нерадзурри" сыграют на выезде против Торино.
Напомним, в Италии футболиста отстранили от тренировок за секс в туалете ночного клуба.