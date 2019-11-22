Легендарный тренер посоветовал игрокам заниматься сексом с минимумом усилий

Конте посоветовал игрокам заниматься сексом / EPA/UPG

Главный тренер миланского Интера Антонио Конте заявил, что футболистам необходимо заниматься сексом быстро и с небольшим количеством усилий.

"В течение сезона я советую игрокам заниматься сексом быстро, прикладывая минимум усилий. Также советую им использовать позиции, при которых их партнеры находятся сверху", - цитирует Конте 90 min.

Кроме того, он посоветовал игрокам делать это со своими женами.

"Желательно также, чтобы секс был с женами, потому что другие... Ну, они требуют больше усилий", - добавил наставник.

Сейчас Интер находится на второй строчке в турнирной таблице Серии А, уступая Ювентусу 1 очко. В 13 туре "нерадзурри" сыграют на выезде против Торино.

Напомним, в Италии футболиста отстранили от тренировок за секс в туалете ночного клуба.