Роналду опозорился на тренировке Ювентуса

Защитник Ювентуса Леонардо Бонуччи заставил краснеть нападающего Криштиану Роналду.
Форвард Ювентуса Криштиану Роналду был унижен на тренировке команды перед матчем лиги чемпионов с Атлетико.
Когда команда играла в "квадрат", защитник "старой синьоры" Леонардо Бонуччи прокинул мяч португальцу между ног и вызвал бурную реакцию партнеров по команде.
Сегодня, 26 ноября, состоится матч 5 тура группового этапа Лиги чемпионов Ювентус - Атлетико. Начало в 22:00 по киевскому времени. Также сегодня Манчестер Сити примет донецкий Шахтер, а Реал скрестит оружие с ПСЖ.
Напомним, ранее окружение Роналду опровергло его свадьбу с Джорджиной Родригес в Марокко. Пара встречается с 2017 года, когда португалец выступал за мадридский Реал.
Ювентус лидирует в турнирной таблице Серии А после 13 туров, набрав 35 очков. Интер дышит в спину, имея на 1 пункт меньше.
Bonucci nutmegged @cristiano in training ? pic.twitter.com/KanYHVWS97— ESPN FC (@ESPNFC) November 26, 2019