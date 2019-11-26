Роналду опозорился на тренировке Ювентуса / Reuters

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду был унижен на тренировке команды перед матчем лиги чемпионов с Атлетико.

Когда команда играла в "квадрат", защитник "старой синьоры" Леонардо Бонуччи прокинул мяч португальцу между ног и вызвал бурную реакцию партнеров по команде.

Сегодня, 26 ноября, состоится матч 5 тура группового этапа Лиги чемпионов Ювентус - Атлетико. Начало в 22:00 по киевскому времени. Также сегодня Манчестер Сити примет донецкий Шахтер, а Реал скрестит оружие с ПСЖ.

Напомним, ранее окружение Роналду опровергло его свадьбу с Джорджиной Родригес в Марокко. Пара встречается с 2017 года, когда португалец выступал за мадридский Реал.

Ювентус лидирует в турнирной таблице Серии А после 13 туров, набрав 35 очков. Интер дышит в спину, имея на 1 пункт меньше.