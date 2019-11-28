Александрия уступила Вольфсбургу и вылетела из Лиги Европы

Александрия проиграла Вольфсбургу / УЕФА

Матч Александрия - Вольфсбург в 5 туре группового этапа Лиги Европы завершился победой немецкой команды. Украинская команда потеряла все шансы на выход в плей-офф. Напомним, в первом матче между Александрией и Вольфсбургом в Лиге Европы победу также одержали "волки".

Уже с первых минут матча гости захватили инициативу и начали создавать моменты у ворот Юрия Панькива. На 13-й минуте экс-динамовец Адмир Мехмеди едва не открыл счет в матче, однако пробил головой мимо ворот. Немцы продолжали давление, и под конец первого тайма заработали спорный пенальти, который реализовал Вегхорст. В итоге, команды ушли на перерыв с минимальным преимуществом Вольфсбурга

После перерыва Александрия собралась и начала проявлять большую активность у ворот Куна Кастелса. Но опаснее все равно бьли немцы. На 57-й минуте Руссийон пробил под перекладину, однако блестящую реакцию продемонстрировал Юрий Панькив. На 60-й минуте Евгений Банада мог сравнять счет, но пробил головой выше ворот. Как бы украинцы не старались, отыграться так и не смогли. В компенсированное время Панькив снова совершил невероятный сейв, отбив удар Руссийона в левый от него угол ворот.

В итоге, Вольфсбург одержал минимальную победу со счетом 1:0 и досрочно вышел в 1/16 финала Лиги Европы. Также в плей-офф примет участие Гент, за который выступают Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун.

Александрия - Вольфсбург - 0:1

Арена Львов

Гол: Вегхорст, 45+1

Александрия: Панькив, Пашаев, Бабогло, Дубра, Мирошниченко, Гречишкин, Банада, Запорожан, Лучкевич (Задерака, 86), Ковалец (Безбородько, 39), Шастал (Третьяков, 55)

Вольфсбург: Кастелс, Брума, Брукс, Тиссеран, Уильям (Мбабу, 90+1), Гилавоги, Арнольд, Руссильон, Виктор (Штеффен, 61), Мехмеди (Клаус, 79), Вегхорст

Предупреждения: Пашаев, 45, Безбородько, 71 - Брума, 19, Руссийон, 69, Уильям, 88